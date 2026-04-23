Постановление еще может быть обжаловано в Верховном Суде. Об этом стало известно из постановления Винницкого апелляционного суда.
Смотрите также Коррупционный анклав на Донбассе: как Медведчук и Янукович грабят недра оккупированных территорий
Что известно о разделе имущества Порошенко?
Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу по делу о разделе имущества супругов Петра и Марины Порошенко.
Речь идет об отмене предыдущего решения первой инстанции и принятии нового – о разделе общей совместной собственности. Суд рассмотрел гражданское дело о разделе активов и стал на сторону истицы. Согласно решению, значительная часть имущества перешла в частную собственность Марины Порошенко.
Согласно постановлению, за Мариной Порошенко признано право собственности на 8190 акций ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". По оценкам, их стоимость составляет около 8,3 миллиарда гривен.
В то же время за Петром Порошенко закреплен ряд активов, в частности автомобиль VOLVO S90, мотоцикл HONDA CMX 1100D, полуприцеп, а также коллекцию предметов искусства стоимостью более 100 миллионов евро. Кроме того, ему принадлежит часть прибыли иностранной структуры в размере 20 миллионов долларов, а также значительная сумма наличных средств.
Общая стоимость распределенного имущества составляет более 8,55 миллиарда гривен.
Решение апелляционного суда уже вступило в законную силу, однако может быть обжаловано в Верховный Суд в течение 30 дней.
Почему супруги делили имущество?
Супруги Порошенко обратились в суд с требованием официально поделить совместно нажитое имущество, находившееся в их совместной собственности со времени брака. В исковом заявлении Марина Порошенко отметила, что находится в браке с 1984 года, и за этот период семья накопила значительные активы.
Ключевым предметом спора стали акции инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", которые составляют большинство его уставного капитала, а также банковские средства и другие финансовые активы. Истица отметила, что основной причиной обращения в суд являются санкции, наложенные на ее мужа Петра Порошенко решением СНБО.
Из-за них, по ее словам, она потеряла возможность полноценно распоряжаться общим имуществом. В связи с этим она просила юридически выделить свою долю собственности, чтобы обеспечить возможность самостоятельного управления активами.