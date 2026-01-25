"Воюем далеко не с дилетантами": в российской армии существует разделение на элиту и "спецконтингент"
- Российская армия использует "спецконтингент" из бывших заключенных, мигрантов и наемников для штурмов, которые не имеют боевого опыта или мотивации.
- За "одноразовыми" солдатами работают профессиональные подразделения, такие как артиллерия и операторы БПЛА, хотя на украинской земле оккупантов ждут только плен, ранения или гибель.
Российское командование массово привлекает к штурмам на Южно-Слобожанском направлении так называемый "спецконтингент". В эту категорию входят бывшие заключенные, мигранты и наемники из бедных слоев населения.
Об этом в эфире Армия TV сообщил главный сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным "Викинг".
Что известно о разделении в российской армии?
По словам "Викинга", из-за массированных и безуспешных штурмов враг вынужден в короткие сроки готовить большое количество новых штурмовиков, однако не имеет достаточно подготовленного личного состава. Именно поэтому основу пехоты составляют люди без боевого опыта и мотивации.
Это в основном бывшие заключенные, наемники и мигранты. Они низко мотивированы, не имеют специальной подготовки, но также не имеют права отказаться от выполнения задач, поскольку тогда сразу ликвидируются своими же командирам
– отметил военный.
Он добавил, что именно таких "одноразовых" солдат чаще всего фиксируют на видео поражений вражеских штурмовиков FPV-дронами. В то же время за их спинами работают профессиональные подразделения – артиллерия и операторы БПЛА.
Здесь мы воюем далеко не с дилетантами,
– подчеркнул "Викинг".
Военный подчеркнул, что независимо от уровня подготовки, на украинской земле оккупантов ждут только плен, ранения или гибель.
Что известно о последних попытках наступления россиян?
Россия пытается создать "буферные зоны" вдоль границы с Украиной, активизируя наступательные действия на нескольких направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской области. Российские войска используют дроны и артиллерию для давления на прифронтовые города, но подтвержденных продвижений на разных направлениях фронта – не зафиксировано.
В 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде рассказали, что российские войска накапливают резервы в районе Северска и Серебрянского леса, планируя наступление на Дроновку. Однако, украинские военные наносят врагу значительные потери и убытки.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты в Запорожье пытаются выйти на расстояние для поражения артиллерии и обходить Ореховские укрепрайоны. Украинские войска не дают возможности врагу воплотить свои планы и активно контратакуют в районе Гуляйполя, отбрасывая оккупантов на определенных позициях.