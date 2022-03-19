Раздевают и осматривают мужчин: оккупанты выискивают "азовцев" на выезде из Мариуполя
Источник:телеграмм Антона Геращенко
Полк специального назначения "Азов" дает героический отпор захватчикам в Мариуполе. Чтобы выявить и обезвредить его бойцов, орки прибегают к странным методам.
К одному из них захватчики прибегли на выезде из блокированного Мариуполя. Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко. Также он опубликовал соответствующие фото
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Оккупанты ищут людей с патриотическими татуировками
На обнародованных кадрах видно, как орки пытаются обнаружить "азовцев". Те нелепые останавливают машины и выводят оттуда мужчин. Затем заставляют раздеться и высматривают на их телах патриотические татуировки. Если такое находят, их владельцам грозит арест.
В поисках патриотических тату: на выезде из Мариуполя орки осматривают мужчин / Фото взято с телеграмму Антона Геращенко
Только "азовцы" не покидают город, а лупят оккупантов!
– подчеркивает Геращенко.
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Орки проверяют не только молодых, но и старших мужчин / Фото взято с телеграмма Антона Геращенко
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