Раздевают и осматривают мужчин: оккупанты выискивают "азовцев" на выезде из Мариуполя

Полк специального назначения "Азов" дает героический отпор захватчикам в Мариуполе. Чтобы выявить и обезвредить его бойцов, орки прибегают к странным методам.

К одному из них захватчики прибегли на выезде из блокированного Мариуполя. Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко. Также он опубликовал соответствующие фото

Важно Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя

Оккупанты ищут людей с патриотическими татуировками

На обнародованных кадрах видно, как орки пытаются обнаружить "азовцев". Те нелепые останавливают машины и выводят оттуда мужчин. Затем заставляют раздеться и высматривают на их телах патриотические татуировки. Если такое находят, их владельцам грозит арест.



В поисках патриотических тату: на выезде из Мариуполя орки осматривают мужчин / Фото взято с телеграмму Антона Геращенко

Только "азовцы" не покидают город, а лупят оккупантов!

– подчеркивает Геращенко.

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Орки проверяют не только молодых, но и старших мужчин / Фото взято с телеграмма Антона Геращенко

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