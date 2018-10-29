Разгадка высокой цены лекарств лежит в почтовом ящике

Правительство и Антимонопольный комитет ищут легальные способы удешевления лекарств для украинцев, применяя принципы референтного ценообразования и разрушая антиконкурентные сговоры дистрибуторов.

В Украине многие лекарства дороже, чем в странах ЕС. Это объясняется тем, что:

1) лучше продает тот производитель, который больше платит дистрибутору;

2) цена поднимается за счет разных хитростей.

Кто и как повышает цены на здоровье?

Об одном показательном примере рассказала в своей статье на Pravda.com.ua государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди.

"В ноябре 2017 АМКУ оштрафовал за антиконкурентные согласованные действия ООО "Санофи-Авентис Украина" – единственного импортера лекарственных средств Sanofi на 69,547 млн грн и крупнейших широко ассортиментных фармацевтических дистрибьюторов Украины – ООО "БаДМ" (на 28,788 млн грн) и ООО СП "Оптима-Фарм Лтд" (на 40,759 млн грн). Комитет установил, что условия договоров ООО "Санофи-Авентис Украина" с дистрибьюторами могли ограничивать конкуренцию между лекарственными средствами Sanofi и более дешевыми аналогами, а также обеспечивали возможность повышения цен на лекарственные средства Sanofi при государственных закупках", – отметила она.

С 1 апреля 2017 года в Украине действует референтное ценообразование на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. Его цель – снижение цен на лекарства этих трех категорий.

В рамках программы внедрения референтного ценообразования Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития и торговли пересмотрели порядок расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен с целью приведения таких цен к экономически обоснованным.

Но антиконкурентные сговоры – не единственная проблема. Производители несут ряд затрат при регистрации лекарств на украинском рынке. Официальная часть сборов на экспертизу материалов регистрационного досье установлена соответствующими приказами МОЗ, а вот неофициальная увеличивается искусственно, благодаря фирмам-посредникам, которые, якобы, предоставляют консультационные услуги.

Заметным игроком в этой сфере является компания Cratia. Журналисты попытались разобраться, кто благодаря посредническому бизнесу зарабатывает миллионы на здоровье украинцев.

Запросы в государственный реестр предприятий Украины показали весьма запутанную структуру собственности Cratia. Опыт показывает: такие схемы являются верным признаком нелегальности деятельности.

Кто стоит за "Кратией"?

Сайт компании открыто заявляет о соблюдении принципов прозрачности и законности, но, похоже, что прозрачным в деятельности компании является только обман.

В разделе "Вся контактная информация" фигурирует генеральный директор – Багреев Максим Владимирович, но он же в разделе "Наши сотрудники" указан в качестве советника. Исполнительным директором является Ирина Бурцева. Та же Бурцева числится в открытых базах данных в качестве руководителя компаний ТОВ "Кратія ЛТД" и ТОВ "Кратія Медтехніка".

А вот учредителем ТОВ "Кратія" (без ЛТД) является некий Лихенко. Если верить информации на сайте компании, Сергей Лихенко занимает должность системного администратора. Но информация из реестра свидетельствует, что системный администратор Лихенко Сергей нанял на работу в качестве директора своего же генерального директора – Максима Багреева. Галина Багреева – предположительно мать Максима, также видит его директором своей ТОВ под названием "Бюро Кратия".

Не сложно догадаться, что Максим Багреев прячет свою скромную персону за спинами родственников и наемных сотрудников.

Сайт компании утверждает, что она действует с 2005 года, хотя юридическим лицам с названием "Кратія" – намного меньше лет. Всем, кроме ТОВ "Кратiя". Это единственное юрлицо, имеющее историю. Но история ее вызвала еще больший интерес. В 2013 году ТОВ "Кратiю" ликвидировал Окружной административный суд Киева из-за налогового долга по иску Шевченковской налоговой инспекции.

То есть компания "Кратія" ведет историю от ТОВ "Кратія", но о ликвидации своей предшественницы в связи с неуплатой налогового долга скромно умалчивает. Любопытна и сумма долга, которая стала поводом к ликвидации – 8,478 тыс. грн. Могла ли обанкротиться такая компания по столь незначительному поводу? Разве что стояла соответствующая задача – похоронить все, что на ней висело, и что очень не хотелось сделать предметом более серьезного расследования.

Следы ведут в почтовый ящик

Незадолго до ликвидации ТОВ "Кратія", в Лондоне появилась компания Cratia LTD (Рег. № 08022026, Адрес: Suite 23031 8 Shepherd Market Mayfair W1J 7JY London).

Согласно данным официального реестра британских компаний, контроль над этой лондонской компанией осуществляет никто иной, как Максим Багреев. Чтобы понять суть этого предприятия, можно посмотреть на адрес его регистрации через Google карты и увидеть маленькое здание, в котором разместилась компания с вывеской MAIL BOXES ETC, которая, в частности, сдает в аренду абонентские ящики, и, судя по номеру 23031, здесь могут прятаться еще более 23 тысяч несуществующих в реальности компаний. Не остается сомнений, что именно в этом "почтовом ящике" и теряются следы тех денег, которые "Кратия" собирает в Украине за регистрацию лекарств. Но как же обидно, что там оседают деньги украинских пациентов.

В июле 2018 года Украина присоединилась к Конвенции о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения – так называемую Многостороннюю конвенцию MLI. К концу 2018 года Украина начнет обмениваться налоговой информацией с развитыми странами.

Ситуация вокруг удорожания лекарств из-за использования офшорных схем социально болезненна еще и ввиду того, что покупка жизненно важных препаратов субсидируется из госбюджета. К тому же, на 2019 год запланировано увеличение расходов по этой статье.

Надеемся, что история о "Кратия" (Киев) – Cratia LTD (Лондон) станет показательной для реализации возможностей, предоставленных MLI украинским фискальным органам. Разгадки оффшорных схем, ставят борцов за снижение стоимости лекарств перед делемой: или больше доступных лекарств для украинских пациентов, или больше денежных средств осядет на офшорных счетах псевдобизнесменов.