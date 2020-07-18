Оккупанты утверждают, что в этом году Крым уже посетили несколько сотен тысяч туристов. И такой наплыв якобы можно было наблюдать в первые дни с начала курортного сезона. Правда, реальность совсем другая – онлайн-камеры показывают полностью пустые пляжи.

Оккупанты хвастаются нашествием отдыхающих

Курортный сезон в Крыму открыли 1 июля. И за первые десять дней полуостров посетили якобы 400 тысяч туристов. Таким "показателем" похвастался так называемый министр курортов и туризма оккупированной республики Вадим Волченко. По его словам, на крымских курортах только в июле ожидают 1,5 миллиона отдыхающих, передает ТАСС.

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Тем временем, житель российского Сургута Ярослав Петренко в комментарии пропагандистам рассказал, что они прилетели в Крым 4 июля, и тогда на пляже было немноголюдно. Но уже 7 – 8 числа якобы прибыло в 2 – 2,5 раза больше людей.

Он утверждает, что люди летят со всех уголков России: Архангельск, Москва, Питер, Тюмень, Сургут, даже из Приморья есть.

"Относительно цен. Насколько я понимаю, они их не поднимали из-за ситуации. 1200 рублей (458 гривен) – простой номер на двоих. 2800 рублей (чуть больше 1 тысячи гривен) – непростой. И совсем непростой где-то за 5700 рублей (2100 гривен)", – уверяет россиянин.

Какова настоящая ситуация в Крыму

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в телеграме опубликовал скриншо с онлайн-камер, которые установили на пляжах Крыма. На кадрах видно, что крымские зоны отдыха абсолютно пустые. А отдыхающих там – два человека, которые вообще проходили мимо.

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Кроме того, российские СМИ пишут, что цены на полуострове подскочили вдвое. Между тем оккупанты оправдываются: мол, нет, не вдвое, а лишь на 10 – 15%.