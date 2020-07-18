Окупанти переконують, що цього року Криму вже відвідали кілька сотень тисяч туристів. І такий наплив начебто можна було спостерігати в перші дні від початку курортного сезону. Щоправда, реальність є зовсім іншою – онлайн-камери показують повністю пусті пляжі.

Окупанти хваляться навалою відпочивальників

Курортний сезон у Криму відкрили 1 липня. І за перші десять днів півострів відвідали начебто 400 тисяч туристів. Таким "показником" похвалився так званий міністр курортів і туризму окупованої республіки Вадим Волченко. За його словами, на кримських курортах лише в липні очікують 1,5 мільйона відпочивальників, передає ТАСС.

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Тим часом, житель російського Сургута Ярослав Петренко в коментарі пропагандистам розповів, що вони прилетіли в Крим 4 липня, і тоді на пляжі було небагатолюдно. Але вже 7 – 8 числа начебто прибуло в 2 – 2,5 рази більше людей.

Він стверджує, що люди летать аж із усіх куточків Росії: Архангельськ, Москва, Пітер, Тюмень, Сургут, навіть із Примор'я є. А з Сибіру та Уралу – досить багато.

"Щодо цін. Наскільки я розумію, вони їх не піднімали через ситуацію. 1200 рублів (458 гривень) – простий номер на двох. 2800 рублів (трохи більше за 1 тисячу гривень) – непростий. І зовсім непростий десь за 5700 рублів (2100 гривень)", – переконує росіянин.

Якою є справжня ситуація в Криму

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" у телеграмі опублікував скриншо з онлайн камер, які встановили на пляжах Криму. На кадрах видно, що кримські зони відпочинку є абсолютно пустими. Та відпочивальників там – дві людини, що взагалі проходили повз.

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Крім того, російські ЗМІ пишуть, що ціни на півострові підскочили вдвічі. Натомість окупанти виправдовуються: мовляв, ні, не удвічі, а лише на 10 – 15%.