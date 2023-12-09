Самое важное – обезопасить жизнь людей: Шмигаль собирает заседание Госкомиссии через метро в Киеве

8 декабря в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля. Премьер-министр Денис Шмигаль поручил провести заседание Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В результате разгерметизации киевской подземки вода пошла по пути. Следовательно, пришлось закрыть часть "синей ветки". На это отреагировал премьер-министр Денис Шмигаль, отметив важность метро в столице.

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Это повлияет на безопасность киевлян, – Шмигаль

Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей,

– подчеркнул премьер.

Он отметил, что из-за действий или бездействия властей Киева возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей ветки". По его словам, это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность жителей столицы.

Следовательно, Денис Шмигаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В ней будет принимать участие вице-премьер-министр Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Минстратегпрома Александр Камышин, временный исполняющий обязанности главы ГСЧС Владимир Демчук, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу,

– добавил Шмигаль.

По его словам, задача – оперативно оценить и принять меры, чтобы "не допустить ее развития по отрицательному сценарию". Он также добавил, что самое важное – обезопасить жизнь и здоровье людей.

Что известно о разгерметизации