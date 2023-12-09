Внаслідок розгерметизації київської підземки вода пішла по шляху. Відтак, довелося закрити частину "синьої гілки". На це відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши на важливості метро у столиці.

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Це матиме вплив на безпеку киян, – Шмигаль

Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення – як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей,

– наголосив прем'єр.

Він зазначив, що через дії або ж бездіяльність влади Києва постала загроза затоплення та руйнування тунелів "синьої гілки". За його словами, це матиме безпосередній вплив на безпеку мешканців столиці.

Відтак, Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ній братиме участь віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, тимчасовий виконувач обов'язків глави ДСНС Володимир Демчук, начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання,

– додав Шмигаль.

За його словами, завдання – оперативно оцінити та вжити заходів, щоб "не допустити її розвитку за негативним сценарієм". Він також додав, що найважливіше – убезпечити життя та здоров'я людей.

Що відомо про розгерметизацію