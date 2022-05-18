Разгонять "зраду" про "Азовсталь" сейчас – в интересах врага
Источник:фейсбук Владимира Фесенко
Начата операция по спасению украинских бойцов – защитников Мариуполя. Переговоры об этом велись еще с марта, а последние две-три недели – очень интенсивно и конкретно по эвакуации из "Азовстали".
Сложная операция
Судя по разным данным в этих переговорах участвовали международные организации (ООН, Международный комитет "Красного Креста"), возможно, и некоторые страны-посредники.
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Даже российские источники заявляли о жесткой позиции Украины на этих переговорах.
Мы не знаем детали договоренностей, но, судя по контексту, речь идет о сложной и поэтапной процедуре обмена защитников Мариуполя на российских пленных.
Злодолюбы подняли голову
Как всегда у нас некоторые комментаторы в социальных сетях начали разгонять измену.
Они бы это делали в любом случае. Если бы не было этих договоренностей, тогда говорили, что героев Мариуполя бросили на смерть и ничего не сделали для их спасения.
Что касается военного пути увольнения Мариуполя, то к большому сожалению, и по мнению абсолютного большинства военных экспертов, сейчас это просто не реально.
Обратите внимание на другое: разгонять измену сейчас – в интересах врага, и это может сорвать исполнение и без того сложных договоренностей.
Надежда есть
Безусловно, есть большие риски срыва этих договоренностей. Русские могут действовать крайне коварно, говорить одно, а делать прямо противоположное. Мы это уже не раз видели, от трагедии Иловайска до самого факта российского вторжения в Украину 24 февраля.
Но если есть шанс на спасение героев Мариуполя, то его нужно использовать.
"Украинские герои нужны Украине живыми", – это слова Президента Зеленского, потому в кавычках. Думаю, эти слова могут стать девизом этой сложной спецоперации. Будем надеяться, что она завершится успешно.
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