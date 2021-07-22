Ангела Меркель заверила, что Германия заинтересована в диалоге с Россией. Об этом канцлер Германии заявила во время пресс-конференции в Берлине.

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Ангела Меркель посоветовала, как быть с Россией

Канцлер Германии объяснила, что страна ведет переговоры с любой страной на основе наших общих ценностей и интересов.

Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией. Несмотря на то, что наши ценности, которые определяют политические шаги, разные,

– сказала Меркель.

Она также заверила, что сожалеет из-за осложненной работы Петербургского диалога, который касается форума гражданских обществ России и Германии.

"Но это не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом. В отношении Украины и Минска у нас тоже очень разные мнения, однако нужно оставаться все время в диалоге и пытаться найти решение", – в очередной раз заявила Меркель.

Обратите внимание! Ангела Меркель на посту канцлера Германии до осени. Ведь уже 26 сентября в стране состоятся парламентские выборы и государство получит нового канцлера. Подробнее об итогах работы Ангелы Меркель читайте здесь.

Что этому предшествовало