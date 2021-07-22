Ангела Меркель запевнила, що Німеччина зацікавлена в діалозі з Росією. Про це канцлерка Німеччини заявила під час пресконференції у Берліні.

До теми Після угоди щодо "Північного потоку-2" Меркель подзвонила Путіну

Ангела Меркель порадила, як бути з Росією

Канцлерка Німеччини пояснила, що країна веде переговори із будь-якою країною на основі наших спільних цінностей та інтересів.

Я думаю, що ми завжди повинні бути зацікавлені в збереженні діалогу з Росією. Попри те, що наші цінності, які визначають політичні кроки, різні

– сказала Меркель.

Вона також запевнила, що шкодує через ускладнену роботу Петербурзького діалогу, який стосується форуму громадянських суспільств Росії і Німеччини.

"Але це не призведе до того, що я відмовлюся розмовляти з російським президентом. Відносно України і Мінська у нас теж дуже різні думки, проте потрібно залишатися весь час в діалозі і намагатися знайти рішення", – вкотре заявила Меркель.

Зверніть увагу! Ангела Меркель на посаді канцлера Німеччини до осені. Адже вже 26 вересня у країні відбудуться парламентські вибори й держава отримає нового канцлера. Детальніше про підсумки роботи Ангели Меркель читайте тут.

Що цьому передувало