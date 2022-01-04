Разговаривать с Россией, – Павел Климкин про канцлера Германии Олафа Шольца и Украину

В Германии к власти пришла новая администрация. Политсила Олафа Шольца успела образовать коалицию из 3 партий, а прагматичный канцлер теперь будет определять направление внешней политики, в том числе и в отношениях с Россией и Украиной.

Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Шольц – довольно неплохой парламентер.

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"Он будет разговаривать с Россией – достаточно последовательно, без сдачи, но без поднятия эмоциональных ставок", – отметил Климкин.

Четкие позиции Украины

Экс-глава МИД Украины убежден, что немецкий канцлер будет хорошо выполнять свою работу. Однако ему еще нужно войти в курс дел, поскольку раньше внешней политикой он не занимался.

Многое будет зависеть от того, с кем он будет работать,

– подчеркнул Климкин.

Политик подчеркнул, что Владимиру Зеленскому нужно четко объяснить позицию Украины в отношении России. В частности акцентировать на ставках, опциях, вариантах и всех возможных сценариях.

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