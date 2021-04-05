Разговор Байдена с Зеленским: чего хочет Киев и чего ждет Вашингтон
Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Переговоры обусловлены обострением войны на Донбассе.
Источник:24 канал
Разговор между двумя главами государств состоялась 2 апреля 2021 года. Часть разговора они посвятили развитию демократии в обеих странах.
Актуально МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова
Что известно о переговорах
Первой о разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена сообщила в своем твиттере журналистка издания Politico Наташа Бертран. Позже появились официальные сообщения на сайте Офиса Президента Украины и Белого дома.
Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов Америки Украине, президенты обсудили сообщения о стягивании российских военных подразделений на Востоке и усилия Зеленского в борьбе с коррупцией,
– сообщила Бертран.
По словам Зеленского, в разговоре отметили и поддержали воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда. Также он отметил, что Байден считает США и Украину "братьями по оружию" в борьбе с коррупцией.
Борьба с коррупцией и реформы в Украине были не единственными темами первого телефонного разговора двух президентов. Зеленский и Байден обсудили:
- возможное сотрудничество в преодолении пандемии COVID-19;
- участие США в Крымской платформе;
- возможность визита американского президента в Украину.
Однако отдельной темой переговоров были провокации России на Донбассе и массовое увеличение количества российских войск у границ Украины.
Обострение войны на Донбассе
В Белом доме заверили, что президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией на Донбассе и в Крыму. Американцы обеспокоены возобновлением провокаций со стороны России.
За ситуацией на Донбассе внимательно следят в Белом доме, поэтому там произошло сразу несколько важных разговоров между украинскими и американскими чиновниками. Командующий военным контингентом США в Европе приказал перевести войска в состояние повышенной готовности.
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По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, разговор президентов – это послание украинцам и всему миру, что в Украины есть друзья и партнеры.
Реакция Белого дома VS реакция Офиса Президента
Подготовку к разговору на Банковой начали сразу после победы Байдена на президентских выборах. С 29 марта в Офисе Президента работу оживили. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса считает, что в учреждении хотели, чтобы звонок просто состоялся, потому что его подают как стратегическую победу на внешнеполитическом направлении.
На сайте ОП обнародовали сообщение о звонке Байдену на 12 абзацев и указали, что американский президент якобы выразил восхищение лидерством Зеленского в превращении Украины. Зато на сайте Белого дома обнародовали небольшой текст на 1 абзац о разговоре.
Этим коротким абзацем они (власти США – 24 канал) показали, что им на самом деле важны реформы в Украине, чтобы мы показали результат,
– пояснила Куса.
Какова цель звонка Байдена Зеленскому
В США продолжается просмотр внешнеполитической стратегии, в частности, формата отношений с Украиной и Россией. Звонок Байдена был также направлен на то, чтобы наладить прямой контакт с Украиной и выяснить, насколько Зеленский предан реальным реформам в Украине. Такое мнение высказал Климкин.
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По его словам, новая американская власть максимально заработает через несколько месяцев. Экс-министр заметил, что каждая следующая власть США к началу реальных действий готовится 6 месяцев.
Президент Америки отметил, что для успешного противостояния в войне со страной-агрессором, Украина должна:
- развивать свои демократические институты;
- усиливать обороноспособность;
- наконец установить верховенство права.
Звонок Байдена Зеленскому стал четким сигналом Кремлю, что США не оставят Украину наедине с агрессором. Для того, чтобы противостоять восточному соседу, Украина должна полагаться не только на постороннюю помощь, но и сама становиться сильнее.
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