Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Переговоры обусловлены обострением войны на Донбассе.

Разговор между двумя главами государств состоялась 2 апреля 2021 года. Часть разговора они посвятили развитию демократии в обеих странах.

Актуально МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова

Что известно о переговорах

Первой о разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена сообщила в своем твиттере журналистка издания Politico Наташа Бертран. Позже появились официальные сообщения на сайте Офиса Президента Украины и Белого дома.

Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов Америки Украине, президенты обсудили сообщения о стягивании российских военных подразделений на Востоке и усилия Зеленского в борьбе с коррупцией,

– сообщила Бертран.

По словам Зеленского, в разговоре отметили и поддержали воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда. Также он отметил, что Байден считает США и Украину "братьями по оружию" в борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией и реформы в Украине были не единственными темами первого телефонного разговора двух президентов. Зеленский и Байден обсудили:

возможное сотрудничество в преодолении пандемии COVID-19;

участие США в Крымской платформе;

возможность визита американского президента в Украину.

Однако отдельной темой переговоров были провокации России на Донбассе и массовое увеличение количества российских войск у границ Украины.

Обострение войны на Донбассе

В Белом доме заверили, что президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией на Донбассе и в Крыму. Американцы обеспокоены возобновлением провокаций со стороны России.

За ситуацией на Донбассе внимательно следят в Белом доме, поэтому там произошло сразу несколько важных разговоров между украинскими и американскими чиновниками. Командующий военным контингентом США в Европе приказал перевести войска в состояние повышенной готовности.

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По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, разговор президентов – это послание украинцам и всему миру, что в Украины есть друзья и партнеры.

Реакция Белого дома VS реакция Офиса Президента

Подготовку к разговору на Банковой начали сразу после победы Байдена на президентских выборах. С 29 марта в Офисе Президента работу оживили. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса считает, что в учреждении хотели, чтобы звонок просто состоялся, потому что его подают как стратегическую победу на внешнеполитическом направлении.

На сайте ОП обнародовали сообщение о звонке Байдену на 12 абзацев и указали, что американский президент якобы выразил восхищение лидерством Зеленского в превращении Украины. Зато на сайте Белого дома обнародовали небольшой текст на 1 абзац о разговоре.

Этим коротким абзацем они (власти США – 24 канал) показали, что им на самом деле важны реформы в Украине, чтобы мы показали результат,

– пояснила Куса.

Какова цель звонка Байдена Зеленскому

В США продолжается просмотр внешнеполитической стратегии, в частности, формата отношений с Украиной и Россией. Звонок Байдена был также направлен на то, чтобы наладить прямой контакт с Украиной и выяснить, насколько Зеленский предан реальным реформам в Украине. Такое мнение высказал Климкин.

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По его словам, новая американская власть максимально заработает через несколько месяцев. Экс-министр заметил, что каждая следующая власть США к началу реальных действий готовится 6 месяцев.

Президент Америки отметил, что для успешного противостояния в войне со страной-агрессором, Украина должна:

развивать свои демократические институты;

усиливать обороноспособность;

наконец установить верховенство права.

Звонок Байдена Зеленскому стал четким сигналом Кремлю, что США не оставят Украину наедине с агрессором. Для того, чтобы противостоять восточному соседу, Украина должна полагаться не только на постороннюю помощь, но и сама становиться сильнее.