Президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону із президентом США Джо Байденом. Перемовини зумовлені загостренням війни на Донбасі.

Розмова між двома главами держав відбулась 2 квітня 2021 року. Частину розмови вони присвятили розвитку демократії в обох країнах.

Актуально МЗС та ОП активно працюють над організацією зустрічі Зеленського та Байдена, – Маркарова

Що відомо про переговори

Першою про розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена повідомила у своєму твітері журналістка видання Politico Наташа Бертран. Пізніше з'явилися офіційні повідомлення на сайті Офісу Президента України і Білого дому.

Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів Америки Україні, президенти обговорили повідомлення про стягування російських військових підрозділів на Сході та зусилля Зеленського у боротьбі з корупцією,

– повідомила Бертран.

За словами Зеленського, у розмові відзначили та підтримали втілення і продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду. Також він зазначив, що Байден вважає США та Україну "братами по зброї" у боротьбі з корупцією.

Боротьба з корупцією і реформи в Україні були не єдиними темами першої телефонної розмови двох президентів. Зеленський та Байден обговорили:

можливу співпрацю в подоланні пандемії COVID-19;

участь США у Кримській платформі;

можливість візиту американського президента до України.

Однак окремою темою переговорів були провокації Росії на Донбасі та масове збільшення кількості російських військ біля кордонів України.

Загострення війни на Донбасі

У Білому домі запевнили, що президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією на Донбасі та у Криму. Американці занепокоєні поновленням провокацій з боку Росії.

За ситуацією на Донбасі уважно стежать у Білому домі, тому там відбулося відразу кілька важливих розмов між українськими і американськими високопосадовцями. Командувач військовим контингентом США в Європі наказав перевести війська у стан підвищеної готовності.

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На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, розмова президентів – це послання для українців і всього світу, що в України є друзі й партнери.

Реакція Білого дому VS реакція Офісу Президента

Підготовку до розмови на Банковій почали відразу після перемоги Байдена на президентських виборах. З 29 березня в Офісі Президента роботу пожвавили. Експертка Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що в установі хотіли, щоб дзвінок просто відбувся, бо його подають як стратегічну перемогу на зовнішньополітичному напрямку.

На сайті ОП оприлюднили повідомлення про дзвінок Байдена на 12 абзаців і вказали, що американський президент начебто висловив захоплення лідерством Зеленського у перетворенні України. Натомість на сайті Білого дому оприлюднили невеликий текст на 1 абзац про розмову.

Цим коротким абзацом вони (влада США – 24 канал) показали, що їм насправді важливі реформи в Україні, щоб ми показали результат,

– пояснила Куса.

Яка мета дзвінка Байдена Зеленському

У США триває перегляд зовнішньополітичної стратегії, зокрема, щодо формату відносин з Україною і Росією. Дзвінок Байдена був також спрямований на те, аби налагодити прямий контакт з Україною і з'ясувати, наскільки Зеленський відданий реальним реформам в Україні. Таку думку висловив Клімкін.

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За його словами, нова американська влада максимально запрацює за декілька місяців. Ексміністр зауважив, що кожна наступна влада США до початку реальних дій готується 6 місяців.

Президент Америки наголосив, що для успішного протистояння у війні з країною-агресором, Україна має:

розвивати свої демократичні інститути;

посилювати обороноздатність;

нарешті встановити верховенство права.

Дзвінок Байдена Зеленському став чітким сигналом Кремлю, що США не залишать Україну наодинці з агресором. Для того, щоб протистояти східному сусіду, Україна повинна покладатися не лише на сторонню допомогу, а й сама ставати сильнішою.