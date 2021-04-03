В "Слуге народа" для своих народных депутатов подготовили эфирные тезисы, которые нужно использовать во время комментирования разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Телефонный звонок президентов состоялся 2 апреля.

По информации издания "Бабель", авторы документа отмечают, что во время общения главы государств "содержательно познакомились". Лидеры Украины и США обсудили ряд вопросов, в частности ситуацию с безопасностью на оккупированных территориях и российской активности вблизи наших границ.

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США поддерживают политический план президента Зеленского по реформированию нашего государства – усилению безопасности, борьбе с коррупцией, работе ради экономического роста. Мы вместе будем защищать наши демократии, потому что угроза от России направлена ​​не просто на захват наших территорий, но и на уничтожение нашего образа жизни,

– говорится в тезисах.

Как отвечать на другие вопросы

В аналитическом и информационном отделе "Слуги народа" также объяснили нардепам, как отвечать на вопрос о том, что "этот разговор не состоялся бы без обострения на Донбассе".

"Иногда российские пропагандисты не бьют по украинской власти так, как отечественные якобы патриоты. Главное в контактах между первыми лицами государств не то, как быстро происходит первый разговор, а то, насколько глубокое доверие существет между лидерами и результативные отношения", – отметили авторы.

В то же время в документе отмечают, что отношения с США "не строятся на какой-то одной фамилии".

Стратегическое партнерство между нашими государствами и общность интересов между нашими народами никогда не менялись и не изменятся. Это навсегда,

– заключают в тезисах.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он и Джо Байден стоят бок о бок, когдаидет речь о сохранении демократий Украины и США.

Почему разговор состоялся так поздно

В Украине надеялись, что Байден позвонит Зеленскому вскоре после инаугурации, которая состоялась еще в январе.

В Министерстве иностранных дел длительное время обсуждали обстоятельства для будущего первого разговора президентов.

Ведущая Татьяна Круговая, цитируя американские СМИ, отмечала, что Байден не шел на контакт с Зеленским из-за недостаточной борьбе с коррупцией и олигархами. Кстати, медиа США намекали, что Зеленский должен "порвать" связи с Игорем Коломойским.

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