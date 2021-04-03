У "Слузі народу" для своїх народних депутатів підготували ефірні тези, які потрібно використовувати під час коментування розмови Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Телефонний дзвінок президентів відбувся 2 квітня.

За інформацією видання "Бабель", автори документа наголошують, що під час спілкування глави держав "змістовно познайомились". Лідери України та США обговорили низку питань, зокрема безпекову ситуацію на окупованих територіях та російську активність поблизу наших кордонів.

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США підтримують політичний план президента Зеленського з реформування нашої держави – посиленню безпеки, боротьбі з корупцією, роботі заради економічного зростання. Ми маємо разом захищати наші демократії, тому що загроза від Росії направлена не просто на захоплення наших територій, а й на знищення нашого способу життя,

– йдеться у тезах.

Як відповідати на інші запитання

У аналітичному та інформаційному відділі "Слуги народу" також пояснили нардепам, як відповідати на запитання про те, що "ця розмова не відбулась би без загострення на Донбасі".

"Іноді російські пропагандисти не б'ють по українській владі так, як вітчизняні нібито патріоти. Головне у контактах між першими особами держав не те, як швидко відбувається перша розмова, а те, чи глибокою є довіра між лідерами та чи є результативними відносини", – зауважили автори.

Водночас у документі зазначають, що взаємини зі США "не будуються на якомусь одному прізвищі".

Стратегічне партнерство між нашими державами і спільність інтересів між нашими народами ніколи не змінювались і не зміняться. Це назавжди,

– підсумовують у тезах.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський підкреслив, що він та Джо Байден стоять пліч-о-пліч, коли мовиться про збереження демократій України та США.

Чому розмова відбулась так пізно

В Україні сподівались, що Байден подзвонить Зеленському невдовзі після інавгурації, яка відбулась ще в січні.

У Міністерстві закордонних справ тривалий час обговорювали обставини для майбутньої першої розмови президентів.

Ведуча Тетяна Кругова, цитуючи американські ЗМІ, наголошувала, що Байден не йшов на контакт із Зеленським через недостатню боротьбу з корупцією та олігархами. До речі, медіа США натякали, що Зеленський мусить "порвати" зв'язки з Ігорем Коломойським.

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