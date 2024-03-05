Такое мнение высказали 24 Каналу боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, который отметил, что эта ситуация в очередной раз доказала, что немецкие офицеры нарушают протоколы безопасности, когда ведут конфиденциальные разговоры по незащищенным линиям. В то же время это может быть не последний вброс российских спецслужб.

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Путин не скрывал удовольствия

Причиной утечки разговора стало то, что один из его участников – офицер Бундесвера – находился в Сингапуре и разговаривал по незащищенной линии. Возможно российские спецслужбы записывали его непосредственно в номере отеля, откуда он вел разговор.

Проблемы с безопасностью в немецкой армии и спецслужбах существуют давно, и об этом сообщали местные СМИ. Западные спецслужбы, в частности ЦРУ, MI-5, имеют серьезный уровень недоверия к немецким коллегам и из-за этого предпочитают не делиться с ними секретными данными. Они могут стать достоянием российских шпионов,

– отметил политолог.

В то же время Путин не скрывал своего удовлетворения от этого факта, а также то, каким образом эту запись получил. Глава Кремля, по мнению офицера ВСУ, вбрасывая этот компромат на Шольца накануне так называемых президентских выборов в России, демонстрирует что якобы все находятся у него под контролем.

Хуже всего то, что эта аудиозапись может быть далеко не последней. У россиян могут быть и другие, которые они способны опубликовать. Это большая угроза, ведь могут быть обнародованы секреты не только Германии, но и стран НАТО,

– подчеркнул Березовец.

Немецкие СМИ сообщают, что основная цель обнародования этого разговора – дискредитация федерального правительства и канцлера Олафа Шольца. Также это попытка гибридной атаки против немецкой элиты, которая настроена на помощь Украине.

У Шольца есть два выхода:

вообще прекратить поддержку Украины и показать свою слабость и уязвимость перед российскими гибридными атаками;

или это заставит Шольца показать свои лидерские качества и пойти против этого шантажа, показать, что он не боится попыток россиян его дискредитировать. А также продемонстрировать, что он является настоящим главой мощной европейской страны и экономики – Германии.

"Это также сигнал предупреждения для других европейских стран и правительств, что они также смогут стать мишенями для подобных атак. Это серьезное предупреждение Запада о том, что Россия нацелилась на агрессию против Европы и готовит войну против членов НАТО. К этому предупреждению следует отнестись с максимальной серьезностью и решительностью", – подчеркнул Тарас Березовец.

Реакция на утечку разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту