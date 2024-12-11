Глава МИД Венгрии рассказал, о чем говорили Орбан и Путин

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин провели часовой телефонный разговор. Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, о чем говорили политики.

Глава МИД Венгрии, в частности, вспомнил о войне в Украине и заявил, что важно постоянно держать открытыми дипломатические и коммуникационные каналы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Смотрите также Орбан заявил, что Зеленский отвергает "рождественское перемирие" и большой обмен: в ОП отреагировали

Какие темы Орбан обсуждал с Путиным

В течение часа Орбан и Путин обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии. Сийярто, как и венгерский премьер, также назвал этот период российско-украинской войны "самым опасным".

Понятно, что после американских выборов было сделано и делается много отчаянных попыток или из Америки, или из Западной Европы, чтобы усилить войну,

– цитирует главу венгерского МИДа Index.

Сийярто также добавил, что Венгрия занимает якобы "промирную позицию" уже более тысячи дней, а Орбан и Путин общались о возможности установления мира. По его словам, во время разговора Путин рассказал, как он видит этот вопрос и заявил, что на пути к миру существуют "препятствия".

Одним из них является закон в Украине, который якобы "запрещает нынешней администрации президента вести мирные переговоры с президентом России". Глава МИД Венгрии отметил, что "венгерская миротворческая миссия" в отношении Украины будет продолжаться.

Обратите внимание! 30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности". Этот документ делает невозможным проведение переговоров с Путиным.

По словам Сийярто, разговор с Путиным инициировал Орбан и политикам удалось достичь согласия по поддержке энергетического сотрудничества между странами.

В частности, они обсудили внесение "Газпромбанка" в список санкций США и договорились сделать все, чтобы устранить эту проблему. Сийярто говорит, что Россия якобы стремится обеспечить энергоснабжение Венгрии и поддерживать энергетическое сотрудничество.

Он также упомянул о падении режима Асада и нестабильную ситуацию в Сирии и заявил, что страна заинтересована в стабильности и спокойствии на Ближнем Востоке.