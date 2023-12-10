О результатах разговора уже написали израильская и русская стороны. Однако их версии несколько отличаются. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – израильский военный эксперт.

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О чем общались лидеры стран

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху по телефону поговорил с Владимиром Путиным. В издании The Times of Israel сообщили, что Нетаньяху ранее ушел с заседания Кабмина и говорил с Путиным 50 минут. Неизвестно кто именно был инициатором разговора.

"Есть две версии этого разговора: израильская и русская. По израильской версии, Нетаньяху выразил недовольство "антиизраильской позицией" представителей Москвы в ООН, а также сотрудничеством России и Ирана", – отметил Давид Гендельман.

В то же время Нетаньяху поблагодарил Россию за то, что она якобы давила на ХАМАС, чтобы освободить нескольких людей с двойным гражданством Израиля и России. ХАМАС тогда освободили заложников как жест доброй воли ради Путина.

В российской версии, по понятным причинам, Путин призвал к тому, чтобы не обострять гуманитарную ситуацию, необходимости увольнения жертв и т.д. Пока нет информации, что было сказано что-то принципиально новое, это просто очередной звонок,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что прошлый разговор Нетаньяху и Путина был 17 октября – через 10 дней после нападения ХАМАС на Израиль. Вероятно, за это время собрались вопросы, которые президенты хотели обсудить.

В частности, учитывая, что Владимир Путин устроил "турне" по ближневосточным странам и встретился с президентом Ирана.

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