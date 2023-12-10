О результатах разговора уже написали израильская и русская стороны. Однако их версии несколько отличаются. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – израильский военный эксперт.
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О чем общались лидеры стран
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху по телефону поговорил с Владимиром Путиным. В издании The Times of Israel сообщили, что Нетаньяху ранее ушел с заседания Кабмина и говорил с Путиным 50 минут. Неизвестно кто именно был инициатором разговора.
"Есть две версии этого разговора: израильская и русская. По израильской версии, Нетаньяху выразил недовольство "антиизраильской позицией" представителей Москвы в ООН, а также сотрудничеством России и Ирана", – отметил Давид Гендельман.
В то же время Нетаньяху поблагодарил Россию за то, что она якобы давила на ХАМАС, чтобы освободить нескольких людей с двойным гражданством Израиля и России. ХАМАС тогда освободили заложников как жест доброй воли ради Путина.
В российской версии, по понятным причинам, Путин призвал к тому, чтобы не обострять гуманитарную ситуацию, необходимости увольнения жертв и т.д. Пока нет информации, что было сказано что-то принципиально новое, это просто очередной звонок,
– подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что прошлый разговор Нетаньяху и Путина был 17 октября – через 10 дней после нападения ХАМАС на Израиль. Вероятно, за это время собрались вопросы, которые президенты хотели обсудить.
В частности, учитывая, что Владимир Путин устроил "турне" по ближневосточным странам и встретился с президентом Ирана.
Визиты Путина в страны Ближнего Востока: что известно
- В начале декабря в СМИ появилась информация, что Владимир Путин планирует поехать в Саудовскую Аравию и Объединенных Арабских Эмиратов. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков выразил надежду, что переговоры, которые будет проводить Путин, будут полезны.
- Уже 6 декабря Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. Там у него были запланированы переговоры с президентом страны – шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном.
- Далее Путин отправился в Саудовскую Аравию. У него состоялась личная встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В СМИ сообщали, что разговор был о нефтяных рынках, войне между Израилем и ХАМАС, а также ситуации в Сирии, Йемене и Украине.
- Напомним, что в последние месяцы Саудовская Аравия пыталась позиционировать себя в качестве посредника в войне России против Украины. В частности, наследный принц Саудовской Аравии неоднократно имел переговоры с Владимиром Зеленским.