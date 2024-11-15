Шольц был посланником: о чем мог говорить канцлер Германии с Путиным

Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился около часа. Это был первый разговор немецкого канцлера и российского диктатора за почти два года.

Пока особых деталей относительно их общения нет. Но как рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник, становится понятно, что Шольц пытается эффективно влиять на ситуацию в Европе так, как это было раньше.

К теме Зеленский якобы просил Шольца не звонить Путину: в МИД отреагировали

О чем мог говорить Шольц и Путин

"Шольц мог выполнять роль "рупора" того, что может произойти в ближайшее время в контексте переговорного процесса и в контексте альтернативы в случае, если Путин не захочет идти на компромиссы", – предположил Станислав Желиховский.

Сейчас у немецкого канцлера больше развязаны руки, поэтому разговор точно не был со слабой позиции. Германия остается локомотивом Европейского Союза, она является одним из ключевых членов Североатлантического Альянса в Европе. Более того, эта страна является второй по объемам помощи Украине во время полномасштабной войны.

Я думаю, что Шольц мог присылать послание. Возможно, даже с позиции, что если Путин не пойдет на какие-то договоренности, то официальный Берлин может отправить в Украину дальнобойную артиллерию и позволить ее применение,

– отметил эксперт-международник.

К тому же сменилась власть в США. Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании войны, но вряд ли он пойдет на уступки Путину. Соответственно Шольц мог выполнять роль посланника и подчеркнуть то, что новое правительство, которое вскоре придет к власти в Германии, будет отвечать новым реалиям.

"Можем говорить, что Запад сейчас вступает в новую фазу. Пока во главе ключевых государств еще есть старые лидеры, они могут попытаться уговорить Путина и его союзников к переговорам", – сказал Станислав Желиховский.

Разговор Путина и Шольца: что известно