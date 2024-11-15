Шольц был посланником: о чем мог говорить канцлер Германии с Путиным
Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился около часа. Это был первый разговор немецкого канцлера и российского диктатора за почти два года.
Пока особых деталей относительно их общения нет. Но как рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник, становится понятно, что Шольц пытается эффективно влиять на ситуацию в Европе так, как это было раньше.
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О чем мог говорить Шольц и Путин
"Шольц мог выполнять роль "рупора" того, что может произойти в ближайшее время в контексте переговорного процесса и в контексте альтернативы в случае, если Путин не захочет идти на компромиссы", – предположил Станислав Желиховский.
Сейчас у немецкого канцлера больше развязаны руки, поэтому разговор точно не был со слабой позиции. Германия остается локомотивом Европейского Союза, она является одним из ключевых членов Североатлантического Альянса в Европе. Более того, эта страна является второй по объемам помощи Украине во время полномасштабной войны.
Я думаю, что Шольц мог присылать послание. Возможно, даже с позиции, что если Путин не пойдет на какие-то договоренности, то официальный Берлин может отправить в Украину дальнобойную артиллерию и позволить ее применение,
– отметил эксперт-международник.
К тому же сменилась власть в США. Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании войны, но вряд ли он пойдет на уступки Путину. Соответственно Шольц мог выполнять роль посланника и подчеркнуть то, что новое правительство, которое вскоре придет к власти в Германии, будет отвечать новым реалиям.
"Можем говорить, что Запад сейчас вступает в новую фазу. Пока во главе ключевых государств еще есть старые лидеры, они могут попытаться уговорить Путина и его союзников к переговорам", – сказал Станислав Желиховский.
Разговор Путина и Шольца: что известно
- Во время общения с Путиным Шольц призвал его к миру с Украиной. Он осудил войну, заверил наше государство в поддержке и подчеркнул требование к России вывести свои войска.
- В России высказали свое видение разговора. Там в очередной раз обвинили НАТО в якобы агрессии и требовали от Украины "согласиться на новые территориальные реалии". В конце Путин цинично добавил, что страна-агрессор никогда не отказывалась от переговоров, но на своих условиях.
- Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "открытием ящика Пандоры". Он подчеркнул, что Россия не планирует менять свою политику, в то время как Украина стремится к реальному миру.