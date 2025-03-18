В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта

Во вторник, 18 марта, Дональд Трамп и Владимир Путин планируют провести телефонный разговор. В Кремле подтвердили предстоящий диалог между президентами.

Об этом в интервью пропагандистским СМИ рассказал Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Однако представитель диктатора не раскрыл деталей переговоров.

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Что известно о телефонном разговоре

На борту Air Force One американский президент заявил, что проведет разговор с Путиным 18 марта – США якобы будут продолжать настаивать на прекращении огня в Украине.

Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Кремля. Журналисты также просили его прокомментировать слова Трампа о планах обсудить с российским президентом вопрос территорий и контроля над АЭС.

Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания,

– ответил Песков.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что в случае отказа Путина от 30-дневного перемирия США могут усилить давление на агрессора через дипломатические меры, в частности санкции.