Российско-китайский сценарий уже реализуется: чем особенный разговор Си Цзиньпина и Путина

Разговор Путина с Си Цзиньпином, который состоялся 21 января, очень показателен в части озвученных Кремлем позиций. В России отметили, что этот разговор вообще не связан с инаугурацией Трампа и договоренность о нем была еще в декабре.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что такие заявления со стороны Кремля выглядят нелепо. Он озвучил, что в США и в позиции команды Трампа произошли изменения и предположил, что Си Цзиньпин сейчас хочет закрепить за собой статут того, кто может попытаться повлиять на Путина, но и в чьем портфеле могут быть дополнительные механизмы защиты интересов российского диктатора.

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Для чего Россия хочет сесть в одну лодку с Китаем?

Глава Кремля во время разговора с китайским лидером мог очертить, что именно является интересами России и ее обязательной программой перед вероятными переговорами. А также наоборот – то, что может быть полем для компромиссов от имени Кремля, которым может оперировать Китай или продать, как часть собственного влияния.

Определенный российско-китайский сценарий действий уже реализуется, чтобы попытаться сформировать коалицию переговорного противодействия Трампу,

– озвучил Саакян.

Политолог считает, что Путин и Си Цзиньпин сплачиваются перед лицом Трампа, понимая, что и Китай ждет непростой разговор, и для России сейчас сложный период.

Путин, по словам Саакяна, не может отвергнуть полностью переговорный процесс, но не может в него пойти, потому что Трампу нужна победа. Именно на российском диктаторе президент США будет создавать себе образ победителя для того, чтобы потом выходить на Китай.

"Поэтому логично, что с российской стороны взяли курс на то, чтобы сесть в одну лодку с Китаем и не дать возможности Трампу попытаться достичь разгромной победы над Россией, потому что это будет означать победу и над Китаем. Трамп также понимает, что в пакете Россию с Китаем ему будет крайне сложно выдать за победу", – объяснил Саакян.

Политолог предположил, что скоро может быть стагнация в процессе эскалирования военной ситуации, поэтому в ближайшее время о старте переговорного процесса не будет идти речи. Пока что, по мнению Саакяна, будет продолжение дипломатической подготовки.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя разговор Путина и Си Цзиньпина, выразил мнение, что глава Кремля понимает свою никчемность и ищет поддержки со стороны Китая. По словам Подоляка, Путин готов воспринимать Китай и США, как своих хозяев.