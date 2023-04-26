Китай встанет на сторону победителя: изменится ли позиция Пекина после разговора Си и Зеленского

Впервые за время полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Это имеет свой вклад в развитие украинско-китайских отношений.

Об этом 24 Каналу рассказал Марк Фейгин – российский правозащитник и оппозиционный политик. По его словам, позиция Китая в отношении войны будет больше зависеть не от разговоров с Украиной или Россией, а от ситуации на фронте.

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В Китае роль наблюдателя

В среду, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером КНР Си Цзиньпином. Разговор проходил по инициативе украинской стороны и длился около часа. Зеленский выразил надежду, что этот диалог станет фундаментом для развития двусторонних отношений.

Очевидно, этот разговор должен был состояться. Конечно, Си не приезжал бы в Киев, где раньше был Байден, но вот Зеленского в Пекине могут принять. Вероятно, сам разговор был не о двусторонних отношениях, а о войне. Думаю, это необходимо для того, чтобы Пекин заставил Москву прекратить боевые действия.

– отметил Марк Фейгин.

По мнению правозащитника, если контрнаступление ВСУ будет успешным, то у Украины появится больше "козырей", которыми можно будет давить на Путина, в том числе со стороны Пекина. Хотя, это будет происходить исключительно в интересах Китая.

"Ради чего Си Цзиньпину терять или ухудшать отношения с Украиной? Разговор может иметь продолжение, но, думаю, что для этого нужно, чтобы чаши весов склонились в пользу военного успеха Киева. Когда Китай увидит, кто сильнее в этом сражении – он присоединится к более сильному", – подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что для того, чтобы было очевидно, что для Москвы продолжение войны бесперспективно, нужно получить весомый результат на поле боя. Поражение России может быть конвертировано из-за мирной передачи оккупированных территорий.

Марк Фейгин о последствиях разговора Си Цзиньпина и Зеленского: смотрите видео

Слабый Путин – самый лучший для Китая

Сейчас официальный Пекин называет войну России против Украины "конфликтом". Не сразу, но риторика Китая по поводу войны могла бы измениться.

Китай присоединится к победителю. Китай примет сторону того, что окажется сильнее. Для Китая, впрочем, выгодно, чтобы у власти остался проигравший войну Путин, чем Путин, который ее выиграет. Он выгоден, потому что слаб,

– подчеркнул правозащитник.

Проиграв войну, Владимир Путин может меньше отдавать территории России и стремиться к более тесным отношениям с Пекином. Это будет единственный его выход в такой ситуации.

"Путин находится в геополитической изоляции. Он может двигаться только в сторону Пекина, больше некуда", – отметил Фейгин.

Скорее всего, ситуация в украинско-китайских отношениях может измениться. Однако на это повлияют многие факторы, которых еще необходимо дождаться.

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