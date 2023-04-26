Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський правозахисник та опозиційний політик. За його словами, позиція Китаю щодо війни більше залежатиме не від розмов з Україною чи Росією, а від ситуації на фронті.

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У Китаю роль спостерігача

У середу, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Розмова відбувалась з ініціативи української сторони й тривала близько години. Зеленський висловив сподівання, що цей діалог стане фундаментом для розбудови двосторонніх відносин.

Очевидно, ця розмова мала відбутись. Звісно, Сі не приїжджав би до Києва, де раніше був Байден, але от Зеленського в Пекіні можуть прийняти. Ймовірно, сама розмова була не про двосторонні відносини, а про війну. Думаю, це необхідно для того, щоб Пекін змусив Москву припинити бойові дії,

– зазначив Марк Фейгін.

На думку правозахисника, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним, то в України з'явиться більше "козирів", якими можна буде тиснути на Путіна, зокрема зі сторони Пекіна. Хоча, це й буде відбуватись виключно в інтересах Китаю.

"Заради чого Сі Цзіньпіну втрачати чи погіршувати стосунки з Україною? Розмова може мати продовження, але, думаю, що для цього потрібно, щоб шальки терезів схилились на користь воєнного успіху Києва. Коли Китай побачить, хто сильніший у цій битві – він приєднається до сильнішого", – наголосив Фейгін.

Він додав, що для того, аби було очевидно, що для Москви продовження війни безперспективне, потрібно отримати вагомий результат на полі бою. Поразка Росії може бути конвертована через мирну передачу окупованих територій.

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Слабкий Путін – найкращий для Китаю

Зараз офіційний Пекін називає війну Росії проти України "конфліктом". Не одразу, але риторика Китаю щодо війни могла б змінитись.

Китай приєднається до переможця. Китай візьме сторону того, що виявиться сильнішим. Для Китаю, втім, вигідно, щоб при владі залишився Путін, який програє війну, ніж Путін, який її виграє. Він вигідний, тому що слабкий,

– підкреслив правозахисник.

Програвши війну, Владімір Путін може менше віддавати території Росії та прагнутиме до тісніших відносин із Пекіном. Це буде єдиний його вихід у такій ситуації.

"Путін перебуває у геополітичній ізоляції. Він може рухатися лише в сторону Пекіну, більше нікуди", – зазначив Фейгін.

Найімовірніше, ситуація в українсько-китайських стосунках може змінитися. Проте на це впливатимуть багато факторів, яких ще необхідно дочекатися.

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