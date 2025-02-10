Трамп является опытным переговорщиком, поэтому использует все методы, чтобы повлиять на Путина. Такое мнение 24 Каналу высказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, добавив, что эта привычка родом из бизнесового прошлого американского президента.

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Почему Трамп льстит Путину

Трамп является бизнесменом, поэтому умеет общаться с разными людьми, убеждать их так, чтобы в итоге получить выгодную сделку. Ради этого он готов говорить все, что угодно. Именно это мы и увидели во время разговора с главой Кремля.

Не думаю, что у Трампа есть хоть капля любви к Путину или искра дружбы между ними. Есть только задачи, которые он цинично решает,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Трамп действительно распространил сообщение Путина о том, что Европа "станет у ног хозяина", в котором он намекает именно на роль нового президента США. По мнению Мурзагулова, это пример “вербальной интервенции”, одного из методов ведения переговоров. Трампу нравится, когда его считают командиром.

Трамп делает все, что хочет. Сейчас он "убил сразу двух зайцев": показал Европе, как надо перед ним вести себя, а также во время тяжелых переговоров с Путиным якобы проявил к нему уважение, распространив сообщение. Это нужно, что тот быстрее согласился на условия США,

– подчеркнул оппозиционер.

Напомним, Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным во время которого говорил о завершении войны. По словам президента США, глава Кремля понимает, какими большими являются потери.

В Кремле факт разговора не подтвердили, но Дмитрий Песков заявил, что "может чего-то не знать" из-за большого количества коммуникаций, которая ведется по разным каналам.