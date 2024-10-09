WP сообщает, что Трамп мог говорить с Путиным в 2024 году: в Кремле отрицают

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в 2024 году. Вероятно, такой разговор мог быть в первые месяцы.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война". Отмечается, что тогда Трамп приказал своему помощнику покинуть офис в Мар-а-Лаго, чтобы он мог поговорить с диктатором.

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Трамп мог говорить с Путиным

По словам Вудвора, точно неизвестно, о чем именно могли говорить республиканец и российский диктатор. В то же время один из сотрудников предвыборного штаба республиканца ставит возможность такого контакта под сомнение.

Впрочем, другой неназванный помощник Трампа, упомянутый в книге Вудводра, заявил, что Трамп мог контактировать с Путиным по меньшей мере семь раз после того, как покинул президентское кресло в 2021 году.

Трамп был самым безрассудным и самым импульсивным президентом в истории Америки и демонстрирует тот же характер, став кандидатом в президенты 2024 года,

– отмечает он.

В то же время эту информацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков якобы опроверг информацию о том, что Владимир Путин говорил с Трампом около 7 раз после окончания президентского срока республиканца в 2021 году.