Путин ждал этого момента три года: CNN проанализировал переговоры Путина и Трампа

После трехлетней паузы возобновлены переговоры между президентами США и России. Возобновление диалога с Кремлем может иметь значительные последствия для глобальной политики и надежд Украины на помощь.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Президент России Владимир Путин, который за три года наблюдал за ситуацией, получил шанс восстановить контакт с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также Поводов для радости у России нет вообще: что важно понимать после разговора Трампа с Путиным

Переговоры Трампа и Путина возобновлены

После длительного периода, когда война в Украине затмевала международную политику, Путин попытался использовать этот момент для восстановления своих стратегических позиций и дальнейшего ослабления единства Запада по вопросу войны.

Во время переговоров между Путиным и Трампом произошло несколько ключевых моментов, которые вызвали беспокойство в Украине и Европе. Трамп, неоднократно выражая желание заключить мир с Россией, заявил, что Украина не будет частью НАТО, а миротворческие силы на территории конфликта должны быть европейскими или неевропейскими, что является большим шагом назад для украинских надежд на поддержку США.

В это время украинский президент Владимир Зеленский, который еще несколько месяцев назад был символом единства и борьбы за европейские ценности, оказался перед новыми вызовами. Соединенные Штаты, которые он надеялся привлечь к миротворческому процессу, сместили фокус на переговоры с Россией, что подрывало возможности для получения реальной поддержки Украины.

Зеленский, надеясь на значительную помощь США в миротворческих миссиях и обещания гарантий безопасности, получил от Трампа и его команды другую картину. Военная помощь будет сокращена до кредитов, а важность участия США в миротворческих миссиях уменьшена.

Также было заявлено, что Украина не вернется к своим границам 2014 года, что ставит под сомнение возможность полного восстановления территориальной целостности страны.

В свою очередь, для Путина этот момент стал решающим. После трех лет попыток восстановить влияние на глобальную политику, его позиции начинают выглядеть более стабильными, ведь в этих переговорах с Трампом он достиг некоторой дипломатической победы.

Зато Зеленский снова остался в ситуации, когда Украина должна решать свои проблемы без активной поддержки главного стратегического партнера – Соединенных Штатов.

Переговоры, состоявшихся между Трампом и Путиным, стали еще одним подтверждением, что США полагаются больше на переговоры с Кремлем, чем на стратегическую поддержку Украины в ее борьбе с агрессией России.

