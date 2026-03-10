Есть проблема, которую ранее не учли: для чего Трамп неожиданно позвонил Путину

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Разговор инициировал именно американский президент, и на это есть причина.

Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что разговором с Путиным Трамп хотел решить одну проблему. Она появилась из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Почему Трамп звонил Путину?

По итогам разговора Дональд Трамп сообщил, что Путин хочет быть полезным в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Вероятно, российский диктатор видит себя посредником, который может помочь уладить трудности с Ираном.

Этот звонок может косвенно свидетельствовать о том, что не так хорошо все в Иране получается, как этого хотел Трамп. Цены на нефть колеблются в сторону увеличения. Хотя Трамп обещал, что это не продлится долго, но на самом деле все может затянуться. Есть проблемы, о которых команда Трампа не подумала или не считала угрожающими. Иранский кейс повлиял на факт существования этого разговора,

– объяснил Олег Лесной.

В то же время странно, что Трамп рассматривает главу Кремля посредником, когда он буквально является участником конфликта. Напомним, уже подтвержденной является информация, что Россия помогает Ирану разведданными. Они, в частности, сообщают о расположении и передвижении американских войск, кораблей и самолетов.

Итак, Москва способствует тому, чтобы Тегеран буквально уничтожил как можно больше военных объектов США. На этом фоне разговор Трампа с Путиным выглядит еще более абсурдным.

"Если бы подобное делала меньшее государство – ей бы прилетело моментально. "Прилетело" – не публично и словесно, а конвенционно. Все это очень плохо закончится, в том числе и для США", – отметил политолог.

Какое отношение Трампа к Путину?

Интересно, что Дональд Трамп, как и всегда, назвал беседу с Путиным "замечательной". То есть пока с одной стороны президент США борется с диктаторами в мире, с другой – пытается вежливо с ними договориться об определенных выгодах.

"У Трампа нет претензий к Путину. Он считает, что так (агрессивно, как Путин, – 24 Канал) может поступать лидер великой державы, и это проблема Украины и Европы, что они этому давлению сопротивляются. Как бы мы не хотели, негативного отношения к Путину у Трампа так и не появилось", – отметил политолог.

Обратите внимание! Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным "дает надежду на восстановление мира в Украине и на Ближнем Востоке". Мол, их диалог может стать толчком для дальнейших шагов.

К сожалению, американский президент закрывает глаза на то, что делает Путин в Украине. Он даже начал говорить о возможном снятии санкций с России – пока о частичном и временном, однако это быстро может перерасти в снятие всех ограничений с России.

Что известно о деталях разговора?