Есть проблема, которую ранее не учли: для чего Трамп неожиданно позвонил Путину
- Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- Трамп рассматривает Путина как возможного посредника в урегулировании конфликтов, несмотря на подтвержденное участие России в поддержке Ирана.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Разговор инициировал именно американский президент, и на это есть причина.
Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что разговором с Путиным Трамп хотел решить одну проблему. Она появилась из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Почему Трамп звонил Путину?
По итогам разговора Дональд Трамп сообщил, что Путин хочет быть полезным в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Вероятно, российский диктатор видит себя посредником, который может помочь уладить трудности с Ираном.
Этот звонок может косвенно свидетельствовать о том, что не так хорошо все в Иране получается, как этого хотел Трамп. Цены на нефть колеблются в сторону увеличения. Хотя Трамп обещал, что это не продлится долго, но на самом деле все может затянуться. Есть проблемы, о которых команда Трампа не подумала или не считала угрожающими. Иранский кейс повлиял на факт существования этого разговора,
– объяснил Олег Лесной.
В то же время странно, что Трамп рассматривает главу Кремля посредником, когда он буквально является участником конфликта. Напомним, уже подтвержденной является информация, что Россия помогает Ирану разведданными. Они, в частности, сообщают о расположении и передвижении американских войск, кораблей и самолетов.
Итак, Москва способствует тому, чтобы Тегеран буквально уничтожил как можно больше военных объектов США. На этом фоне разговор Трампа с Путиным выглядит еще более абсурдным.
"Если бы подобное делала меньшее государство – ей бы прилетело моментально. "Прилетело" – не публично и словесно, а конвенционно. Все это очень плохо закончится, в том числе и для США", – отметил политолог.
Какое отношение Трампа к Путину?
Интересно, что Дональд Трамп, как и всегда, назвал беседу с Путиным "замечательной". То есть пока с одной стороны президент США борется с диктаторами в мире, с другой – пытается вежливо с ними договориться об определенных выгодах.
"У Трампа нет претензий к Путину. Он считает, что так (агрессивно, как Путин, – 24 Канал) может поступать лидер великой державы, и это проблема Украины и Европы, что они этому давлению сопротивляются. Как бы мы не хотели, негативного отношения к Путину у Трампа так и не появилось", – отметил политолог.
Обратите внимание! Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным "дает надежду на восстановление мира в Украине и на Ближнем Востоке". Мол, их диалог может стать толчком для дальнейших шагов.
К сожалению, американский президент закрывает глаза на то, что делает Путин в Украине. Он даже начал говорить о возможном снятии санкций с России – пока о частичном и временном, однако это быстро может перерасти в снятие всех ограничений с России.
Что известно о деталях разговора?
Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил желание помочь решить конфликт на Ближнем Востоке. В то же время американский лидер отметил, что полезнее было, если бы Путин закончил войну в Украине.
Трамп также добавил, что хочет видеть от России конкретные шаги, которые бы указывали на желание России как можно быстрее остановить боевые действия. В частности говорилось о снижении эскалации.
После заявлений американского президента спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Трамп якобы не просил прекратить огонь в Украине. Он также не подтвердил информацию СМИ, что США планируют снимать с России санкции.