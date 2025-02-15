В среду, 12 февраля, Трамп позвонил Путину. Американский лидер назвал их беседу "продуктивной". По его словам, политики договорились работать вместе и посещать страны друг друга. Во время Мюнхенской конференции глава польского МИДа раскритиковал поступок Трампа, передает 24 Канал.

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Реакция Сикорского

Радослав Сикорский отметил, что звонок Трампа Путину был ошибкой. По мнению чиновника, таким образом США поддержали главу Кремля и ударили по моральному духу Украины.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения администрация Байдена отказалась от любых контактов с Москвой и оставила Путина в дипломатической изоляции. Своим поступком Трамп фактически помог вернуться главе Кремля из этой "политической ссылки", которой он был наказан цивилизованным миром за агрессию против Украины.

Также Сикорский прокомментировал гарантии безопасности для Украины. Чиновник напомнил, что Киев и раньше получал гарантии нерушимости границ, в частности, когда отказался от ядерного оружия. Но обещания не были выполнены. Поэтому, по мнению министра, Украина нуждается в реальных гарантиях, а не декларативных.

Напомним, что Владимир Зеленский очертил, какие гарантии нужны Украине, если ее не хотят брать в НАТО.