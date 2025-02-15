У середу, 12 лютого, Трамп подзвонив Путіну. Американський лідер назвав їхню бесіду "продуктивною". За його словами, політики домовилися працювати разом і відвідувати країни один одного. Під час Мюнхенської конференції очільник польського МЗС розкритикував вчинок Трампа, передає 24 Канал.

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Реакція Сікорського

Радослав Сікорський зауважив, що дзвінок Трампа Путіну був помилкою. На думку чиновника, у такий спосіб США підтримали главу Кремля і вдарили по моральному духові України.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення адміністрація Байдена відмовилася від будь-яких контактів з Москвою і залишила Путіна у дипломатичній ізоляції. Своїм вчинком Трамп фактично допоміг повернутися очільнику Кремля з цього "політичного заслання", яким він був покараний цивілізованим світом за агресію проти України.

Також Сікорський прокоментував гарантії безпеки для України. Посадовець нагадав, що Київ і раніше отримував гарантії непорушності кордонів, зокрема, коли відмовився від ядерної зброї. Але обіцянки не були виконані. Тому, на думку міністра, Україна потребує реальних гарантій, а не декларативних.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський окреслив, які гарантії потрібні Україні, якщо її не хочуть брати у НАТО.