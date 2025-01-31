Песков прокомментировал слухи в СМИ относительно разговора Трампа и Путина

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным до сих пор не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что соответствующий комментарий представитель Путина предоставил одному из пропагандистских изданий.

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Разговора Трампа и Путина до сих пор не было

Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США о том, что тот не обсуждал с Путиным недавнюю авиакатастрофу в Вашингтоне.

Представитель российского президента подтвердил, что разговора между сторонами пока не было.

Напомним, на брифинге 30 января один из журналистов спросил у Дональда Трампа, говорил ли президент США уже с Владимиром Путиным по поводу смертельного столкновения самолетов. На что Трамп ответил, что не имел контакта с главой Кремля, а затем добавил: "Не об этом".

Стоит отметить, что после этого неоднозначного ответа президента США ряд СМИ, в частности российских пропагандистских, написала, что Путин и Трамп действительно провели разговор.

К слову, ранее Дональд Трамп и Владимир Путин сигнализировали, что в ближайшее время проведут телефонный разговор. В преддверии этого диалога обе стороны отстаивают свои позиции.