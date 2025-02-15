Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Николай Давидюк, обратив внимание на то, что Китай, понимая, что у него могут забрать его права на Россию, тоже не согласен с тем, что происходит. Рейгановский тюрк, который хочет сделать Трамп, разделив Россию и Китай, чтобы победить одну из этих стран, китайцам не нравится.

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2 приоритетные задачи для Украины

Пекин сейчас будет пытаться вернуть Россию в зону своих возможностей, Россия же будет пробовать бежать как можно дальше от Китая и возможно даже в определенный момент согласится стать частью войны против этой страны.

Китаю это давно нужно было понять, но там почему-то верили в порядочность Путина. Он бросает всех, точно так будет и с Трампом,

– убежден Давидюк.

Для Украины сейчас самое главное следующее:

не стать платой за возможное участие России в войне против Китая;

занять место за столом переговоров.

Европа должна окончательно проснуться

Политолог заметил, что та скорость течения событий, которая набрала обороты, поражает. Он отметил, что за последние 2 года было меньше движений, чем за последние несколько дней. В потоке этих событий теряется Европа, а Украине надо ее скорее разбудить.

"Если раньше ЕС говорил, что он обеспокоен, что читалось как то, что ему безразлично на украинцев, то видим, что сейчас Европа поняла, что она следующая. Если Путин и дальше так хорошо будет ладить с Трампом, то он придет на ее порог в период от полугода до двух лет в худшем случае, от трех до пяти – в лучшем", – озвучил Давидюк.

Европа сейчас проснулась, немного ошалела. Украина очень рада, что ее друзья на десятый год войны наконец это сделали, но надо действовать уже сейчас. Динамика, которую набрал Трамп, со слов политолога, дает силу верить, что он действительно хочет быстро завершить войну.

Видим, как выпал Келлог, он оттянул на себя разговоры со всеми, кто не нужен за столом переговоров. Европейцы и украинцы побежали к нему договариваться, параллельно Трамп через своего друга застройщика выяснил свои вопросы,

– отметил Давидюк.

Президент США переиграл партнеров, а вот бывший его советник Болтон говорит, что Трамп проиграл врагам. Болтон, как напомнил политолог, был одним из тех, кто не дал американскому президенту попасть под влияние Путина на переговорах в Финляндии во время его первой каденции.

Украинская сторона должна была бы зайти в кабинет Трампа

Для Украины большая проблема в том, что за 2 месяца президентства Трампа украинская сторона так и не попала в кабинет к нему. Как отметил политолог, этого не произошло, потому что политики занимались не теми делами.

Голосовали за реакторы, выводили во второй тур каких-то шоколадных олигархов, занимались партийной диктатурой, "распилом" закупок оружия, то есть делали что угодно, но не главное. Дуда туда залез, Орбан тоже, Мелони вошла туда красиво, к Макрону вообще он сам приехал в гости, а мы не смогли,

– подчеркнул Давидюк.

Сейчас Украине трудно, поэтому надо разбудить Европу и сделать так, чтобы ее оружие заработало в нашей стране. Если Запад в лице США предложит нашему государству соглашение, написанное на русском языке, где будет говориться о капитуляции, то тогда, по словам Давидюка, надо будет отыграть благодаря поддержке ЕС.

Трамп, по убеждению политолога, не сдался в этой игре, но дал много пространства для развития имперских настроений России, ее новых завышенных целей. Во время таких разговоров у нее, по мнению Давидюка, возникает желание напасть на другие страны, а также ощущение безнаказанности. Оно, как подытожил политолог, может стоить для континента миллионы человеческих жизней и это страшно.