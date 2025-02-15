Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Микола Давидюк, звернувши увагу на те, що Китай, розуміючи, що в нього можуть забрати його права на Росію, теж не згоден з тим, що відбувається. Рейганівський тюрк, який хоче зробити Трамп, розділивши Росію та Китай, аби перемогти одну з цих країн, китайцям не подобається.

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2 пріоритетні завдання для України

Пекін зараз намагатиметься повернути Росію в зону своїх можливостей, Росія ж буде пробувати тікати якомога далі від Китаю та, можливо, навіть в певний момент погодиться стати частиною війни проти цієї країни.

Китаю це давно потрібно було зрозуміти, але там чомусь вірили в порядність Путіна. Він кидає всіх, точно так буде і з Трампом,

– переконаний Давидюк.

Для України зараз найголовніше таке:

не стати платою за можливу участь Росії у війні проти Китаю;

зайняти місце за столом переговорів.

Європа має остаточно прокинутися

Політолог зауважив, що та швидкість перебігу подій, яка набрала обертів, вражає. Він відзначив, що за останні 2 роки було менше рухів, ніж за останні декілька днів. В потоці цих подій втрачається Європа, а Україні треба її скоріше розбудити.

"Якщо раніше ЄС казав, що він стурбований, що читалось як те, що йому байдуже на українців, то бачимо, що зараз Європа зрозуміла, що вона наступна. Якщо Путін і далі так добре ладнатиме з Трампом, то він прийде на її поріг в період від пів року до двох у гіршому випадку, від трьох до п'яти – в кращому", – озвучив Давидюк.

Європа зараз прокинулась, трохи очманіла. Україна дуже рада, що її друзі на десятий рік війни нарешті це зробили, але треба діяти вже зараз. Динаміка, яку набрав Трамп, зі слів політолога, дає силу вірити, що він дійсно хоче швидко завершити війну.

Бачимо, як випав Келлог, він відтягнув на себе розмови зі всіма, хто не потрібен за столом переговорів. Європейці та українці побігли до нього домовлятись, паралельно Трамп через свого друга забудовника з'ясував свої питання,

– зазначив Давидюк.

Президент США переграв партнерів, а от колишній його радник Болтон каже, що Трамп програв ворогам. Болтон, як нагадав політолог, був одним з тих, хто не дав американському президенту потрапити під вплив Путіна на переговорах у Фінляндії під час його першої каденції.

Українська сторона мала б зайти в кабінет Трампа

Для України велика проблема у тому, що за 2 місяці президентства Трампа українська сторона так і не потрапила в кабінет до нього. Як наголосив політолог, цього не сталося, бо політики займались не тими справами.

Голосували за реактори, виводили у другий тур якихось шоколадних олігархів, займалися партійною диктатурою, "розпилом" закупівель зброї, тобто робили що завгодно, але не головне. Дуда туди заліз, Орбан теж, Мелоні увійшла туди красиво, до Макрона взагалі він сам приїхав у гості, а ми не змогли,

– наголосив Давидюк.

Зараз Україні важко, тому треба розбудити Європу і зробити так, щоб її зброя запрацювала в нашій країні. Якщо Захід в обличчі США запропонує нашій державі угоду, написану російською мовою, де буде мовитись про капітуляцію, то тоді, зі слів Давидюка, треба буде відіграти завдяки підтримці ЄС.

Трамп, за переконанням політолога, не здався в цій грі, але дав багато простору для розвитку імперських настроїв Росії, її нових завищених цілей. Під час таких розмов у неї, на думку Давидюка, виникає бажання напасти на інші країни, а також відчуття безкарності. Воно, як підсумував політолог, може коштувати для континенту мільйони людських життів і це страшно.