За її словами, Європейський Союз повинен відігравати ключову роль у цьому процесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Якої позиції щодо України дотримується фон дер Ляєн

"Абсолютно точно", – відповіла Урсула фон дер Ляєн на питання, чи буде присутня за столом переговорів.

"Тому, що Україна потребує справедливого та міцного миру. Для цієї мети дуже важливо, щоб був істинний мир, всі спостерігають за ситуацією дуже уважно, і це буде можливо тільки за участю ЄС поруч на підтримку України. І інший компонент - це процес вступу України до ЄС, попередня умова – це тривалий мир", – зазначила вона.

Раніше, у своїй вступній промові на конференції, президентка ЄК заявила про намір ЄС посилити зусилля щодо євроінтеграції України. За її словами, зараз важливо прискорити цей процес та забезпечити спільний підхід до інвестицій і фінансової підтримки Києва.

"Тут уже багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилювати цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій та прискорення вступу України до ЄС – ось у чому мають полягати нові цілі Європейського Союзу", – наголосила фон дер Ляєн.