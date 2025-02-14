Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого. Планом необхідно поділитися й з "європейськими друзями", аби не втрачати єдність.

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Що заявив Зеленський

Війна Росії проти України об'єднала США та Європу, і це одна з небагатьох позитивних змін. Саме цього, за словами Зеленського, боявся Путін останні роки при владі.

Завдяки такій єдності, українським людям і солдатам держава-агресор не змогла окупувати Україну.

Зараз укласти угоду без нас чи без Європи – це погана ідея, тож я сподіваюсь, що у президента Трампа немає такої,

– сказав український лідер.

Він також наголосив, що для підписання мирної угоди з Росією необхідна присутність Трампа, тож на Мюнхенській конференції це питання не вирішать. Гарантії безпеки в Україні стосуються і Європи, адже Україна – частина Європий майбутній член ЄС.