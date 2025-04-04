Окружение Трампа выступает против звонка Путину до перемирия в Украине, – NBC News
- Окружение Трампа советует не звонить Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.
- Разговор между Трампом и Путиным пока не запланирован, хотя Трамп ранее заявил, что планирует поговорить с главой Кремля на этой неделе.
Окружение президента США Дональда Трампа советует не звонить главе Кремля Владимиру Путину. Там считают, что этого не стоит делать, пока он не возьмет на себя обязательства полностью прекратить огонь в Украине.
Стоит отметить, что, по словам двух официальных лиц администрации, пока разговор между Трампом и Путиным не запланирован. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
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Что говорят в окружении Трампа о разговоре с Путиным
Официальные лица администрации Трампа предупреждают, что американский лидер может внезапно решить, что хочет провести разговор с российским диктатором Путиным. Однако они предостерегают Трампа не делать этого и считают, что телефонный звонок является не лучшей идеей.
Там добавляют, что разговор между политиками был бы приемлемым только в том случае, когда глава Кремля сообщит Белому дому, что согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне.
Добавим, что ранее Трамп сообщил NBC News о том, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Впрочем, отметил, что "очень зол" на него. Это связано с тем, что российский диктатор сказал якобы украинский президент Владимир Зеленский фактически должен уйти в отставку.
Стоит отметить, что 3 апреля переговорщик Путина Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами. Однако пока неизвестно, был ли на встрече Трамп.
По просьбе американского лидера Дмитриев также встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Как сообщили официальные лица США, во время этой встречи политики обсуждали условия завершения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.