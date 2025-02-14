Я говорил Трампу, что Путин – лжец, – Зеленский о разговоре с президентом США

Зеленский заявил, что имел хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он сказал ему, что Путин просто лжец.

Трамп говорил с Зеленским после разговора с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

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О чем говорили Трамп и Зеленский по телефону

Зеленский вспоминает свой разговор с Трампом после его разговора с Путиным как хороший. Тогда Зеленский сказал Трампу, что Путин лжец. Слова Путина о желании остановить войну не соответствуют действительности.

Зеленский заявил Трампу, что тот может надавить на российского президента и таким образом закончить войну. Зеленский уже говорил с Путиным лично о прекращении огня на Донбассе.

Тогда украинский президент предлагал Путину обменять всех пленных, прекратить огонь. Россия же не обменяла пленных, но освободила хотя бы их часть. Это было главной задачей Зеленского тогда.

Без гарантий безопасности, как отметил Зеленский, Путин возьмет паузу, не более.

Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать мою страну, – добавил Зеленский.