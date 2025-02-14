Трамп говорив із Зеленським після розмови з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

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Про що говорили Трамп та Зеленський телефоном

Зеленський пригадує свою розмову з Трампом після його розмови з Путіним як хорошу. Тоді Зеленський сказав Трампу, що Путін брехун. Слова Путіна про бажання зупинити війну не відповідають дійсності.

Зеленський заявив Трампу, що той може натиснути на російського президента і таким чином закінчити війну. Зеленський вже говорив з Путіним особисто про припинення вогню на Донбасі.

Тоді український президент пропонував Путіну обміняти всіх полонених, припинити вогонь. Росія ж не обміняла полонених, але звільнила бодай їх частину. Це було головним завданням Зеленського тоді.

Без гарантій безпеки, як зазначив Зеленський, Путін візьме паузу, не більше.

Я не хочу буди людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, – додав Зеленський.