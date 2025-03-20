Во время разговора с Трампом Зеленский поблагодарил его за помощь по меньшей мере 6 раз

Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский имели продуктивный разговор 19 марта. Переговоры руководителей государства продолжались час. За это время Зеленский успел обсудить вопросы поставок оружия, завершения войны и даже 6 раз поблагодарил президента Трампа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Марка Рубио и Майка Уолца о телефонном разговоре двух лидеров, который публикует SkyNews.

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Во время разговора Зеленский в очередной раз поблагодарил Трампа

В США заявили, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского был довольно позитивным, а "мир никогда не был ближе". Во время откровенного разговора стороны еще раз обсудили заключение перемирия, помощи по ПВО и информацию об обмене разведданными. После скандала в Овальном кабинете Дональд Трамп возобновил свои хорошие отношения с Владимиром Зеленским.

Украинский лидер не только просил поддержку, но и поблагодарил Трампа за уже сделанную работу.

Прежде всего, Владимир Зеленский благодарен США за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде, состоявшейся 11 марта.

Также президент Украины поблагодарил за неустанную поддержку Украины со стороны США.

Вспомнил Зеленский и за ракеты Javelin, которые первыми предоставил Трамп для борьбы против российского агрессора.

Президент Украины также отметил усилия, которые Дональд Трамп прилагает для мира в Украине.

Зеленский поблагодарил за лидерство Трампа в заключении частичного прекращения огня, на которое Украина сразу же согласилась.

Отдельно Зеленский поблагодарил за продвижение гуманитарных вопросов, в частности тех, касающихся обмена военнопленными.

Президенты согласились, что все стороны должны продолжать усилия, чтобы прекращение огня сработало. Они отметили положительную работу своих советников и представителей.

Владимир Зеленский сказал, что этот разговор с Трампом был "вероятно, самым существенным". Со стороны американского лидера не было никакого давления. Президент даже пригласил Дональда Трампа в Украину.

Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы действительно положить конец войне, и что можно достичь длительного мира под руководством президента Трампа,

– говорится в отчете американской стороны.

Дональд Трамп прокомментировал, что разговор с Зеленским был хорошим и стороны движутся "в правильном направлении". По его словам, значительная часть обсуждения была основана на его разговоре с Путиным, чтобы согласовать позиции России и Украины относительно их запросов и потребностей.

Напомним, во время встречи в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США, мол, что он не благодарил Трампа за оказанную всестороннюю помощь. Хотя только на тот момент украинский президент благодарил Соединенные Штаты не менее 33 раз во время своих выступлений и обращений.