Я не очень понимаю реакцию, – Зеленский прокомментировал заявление Фицо о встрече

Владимир Зеленский договорился о встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Глава государства подчеркнул, что обсуждение вопроса нефтепровода "Дружба" должно происходить лично и непосредственно в Украине.

Об этом гарант сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал разговор с Фицо?

Разговор Владимира Зеленского с Робертом Фицо состоялся 27 февраля. По словам украинского лидера, премьер Словакии согласился приехать в Украину для обсуждения вопроса нефтепровода "Дружба".

Президент отметил, что был удивлен реакцией Фицо в соцсетях о готовности провести встречу в другой стране. Зеленский отметил, что считает такой подход неправильным, поскольку премьер уже согласился приехать в Украину.

Я не очень понял потом реакцию, что мы готовы встретиться в других странах. Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился (приехать – 24 Канал) в Украину, а во-вторых, здесь находится нефтепродукт, для чего нам ехать куда-то,

– добавил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что подобные недоразумения происходят не впервые, и добавил, что "надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и иметь результат от встречи".

Какое заявление в соцсетях сделал Фицо?