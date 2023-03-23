Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что инициатива диалога с Си Цзиньпином принадлежит Зеленскому. По словам Подоляка, она достаточно объективна, ведь кроме Украины объяснить природу этой войны и почему ее нельзя остановить где-то посередине, как было сделано в 2014 году, не сможет ни одна другая страна

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Россия хочет затянуть конфликт

Он подчеркнул, что Украина не может подписывать никаких компромиссных, а на самом деле капитуляционных договоренностей типа "Минских соглашений", ведь нужно правильно финализировать войну.

По его мнению, объяснить лидеру Китая, почему Россия в любом случае не выиграет войну, может только президент Украины.

Желательно было бы в Китае это услышали из первых уст. Нам нужен этот разговор, чтобы объяснить, что Россия заинтересована уже не столько в выигрыше в войне, потому что ресурса для этого недостаточно, а в другой стратегии затяжного конфликта,

– подчеркнул он.

Подоляк считает, что стране-агрессору нужно, чтобы этот конфликт снизил интенсивность и чтобы он затянулся на полтора – два года.

"После этого Россия сделает определенные работы над ошибками, апгрейд армии. Дальше начнет провоцировать Европу – заплатит деньги, чтобы там начались массовые политические протесты. Также попытается вмешаться в те или иные избирательные процессы, чтобы сформировать более хаотичное Европу. А затем продолжит экспансию в Украину", – уверен советник главы Офиса Президента Украины.

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В Китае будет хаос

По его мнению, такой сценарий Москвы очевиден. И если любая страна подыграет этому сценарию, это будет означать, что она хочет иметь нестабильный глобальный фонд безопасности.

Собеседник отметил, что Китаю это не выгодно. Он вкладывается в технологии, в экономику, и ему вообще не нужен хаос в стране. Только кажется, что хаотичный мир можно контролировать. Нет, это невозможно, ведь Китаю придется все больше и больше денег тратить на внутреннюю милитаризацию. У него будут постепенно расти проблемы неэффективного управления, внутренние социальные конфликты.

"Китаю это точно не нужно, и мы это должны объяснить его лидеру во время личного общения", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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