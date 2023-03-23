Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що ініціатива діалогу з Сі Цзіньпіном належить пану Зеленському. За словами Подоляка, вона досить об’єктивна, адже крім України, пояснити природу цієї війни і чому її не можна зупинити десь посередині, як було зроблено у 2014 році, не зможе жодна інша країна

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Росія хоче затягнути конфлікт

Він наголосив, що Україна не може підписувати жодних компромісних, а насправді капітуляційних домовленостей на кшталт "Мінських угод", адже потрібно правильно фіналізувати війну.

На його думку, пояснити лідеру Китаю, чому Росія у будь-якому випадку не виграє війну, може тільки президент України.

Бажано було б в Китаї це почули з перших вуст. Нам потрібна ця розмова, щоб пояснити, що Росія зацікавлена вже не стільки у виграші у війні, бо ресурсу для цього недостатньо, а в іншій стратегії затяжного конфлікту,

– підкреслив він.

Подоляк вважає, що країні-агресорці потрібно, щоб цей конфлікт знизив інтенсивність і щоб він затягнувся на півтора – два роки.

"Після цього Росія зробить певні роботи над помилками, апгрейд армії. Далі почне провокувати Європу – заплатить гроші, щоб там почалися масові політичні протести. Також спробує втрутитись у ті чи інші виборчі процеси, щоб сформувати більш хаотичну Європу. А потім продовжить експансію в Україну", – впевнений радник голови Офісу Президента України.

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Китай матиме хаос

На його думку, такий сценарій Москви є очевидним. І якщо будь-яка країна підіграє цьому сценарію, це означатиме, що вона хоче мати нестабільний глобальний безпековий фонд.

Співрозмовник відзначив, що Китаю це не вигідно. Він вкладається в технології, в економіку, і йому взагалі не має сенсу мати хаос в країні. Тільки здається, що хаотичний світ, можна контролювати. Ні, це неможливо, адже Китаю доведеться все більше і більше грошей витрачати на внутрішню мілітаризацію. В нього поступово будуть зростати проблеми неефективного управління, внутрішні соціальні конфлікти.

"Китаю це точно не потрібно, і ми це маємо пояснити його лідеру під час особистого спілкування", – наголосив Михайло Подоляк.

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