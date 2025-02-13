Не верю, что это легко сделать, – Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом по завершению войны

Президент Зеленский пообщался с Трампом 12 февраля по поводу окончания войны. Украинский глава раскрыл некоторые детали разговора.

Он отметил, что это была "действительно хорошая" беседа продолжительностью примерно в 1 час. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского во время визита на Хмельницкую АЭС.

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Зеленский не верит, что Путин хочет мира

Зеленский рассказал, что они говорили с Трампом о многом.

"Они (американцы – 24 Канал) поражены нашими действиями, действиями военных, и гражданских", – сказал президент Украины.

Однако, о вступлении в НАТО во время разговора речь не шла. При этом Трамп уверял, что ему кажется, что "Путин хочет мира".

Вы разговариваете с Путиным как с лидером государства. А я разговариваю с вами и думаю о нем как враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь. И поэтому я не доверяю. И если вы сможете его заставить закончить для нас справедливую войну – слава Богу, мы все этого хотим. Но я не очень верю, что это так очень легко сделать,

– передал свой разговор с Трампом Зеленский.

Президент Украины подчеркнул американскому коллеге, что "гарантии безопасности для нас – это приоритет".

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"Американцы не хотят, чтобы мы были в НАТО. Честно. И это будет очень сложно для нас. А сколько у нас вариантов с вами? Они (россияне – 24 Канал) будут срывать все в любом случае, поэтому без гарантий безопасности нельзя", – добавил Зеленский.

Если же Альянс не примет в свой состав нашу страну, то "построим НАТО в Украине".

Тогда оружие от США, контингент от европейцев и американцев. Контингент не 5 – 7 тысяч... Если что, то у нас все готово... Там надо 100 тысяч человек. Это не про 5 тысяч,

– сказал президент.

Он отметил, что это в целом выйдет дороже, чем вступление в НАТО. Однако, как заметил Зеленский, украинцы не против иметь такую же армию, как НАТО.