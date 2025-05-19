От Америки зависит, будет ли Россия зарабатывать на этой войне, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Европа точно введет новые санкции против России.
- Президент Украины подчеркнул, что нужно работать с США, чтобы они тоже пошли на такой шаг.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с Трампом. Украинский лидер заверил, что Европа готова сдержать свое обещание о введении новых санкций против России. В то же время с США еще надо работать.
Во время визита в Киев 10 мая лидеры Европы пообещали, что будут введены сильные санкции против России, если та не согласится на прекращение огня. Уже прошла неделя, а санкций нет. Зеленский объяснил ситуацию на пресс-конференции, передает 24 Канал.
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Санкции от Европы будут
"Пакет от Европы будет. И будет он сильный. Есть соответствующие даты и договоренности", – заверил президент. Более того, будет еще один мощный санкционный пакет от Европы, если Кремль не согласится на прекращение огня.
В то же время президент добавил, что нужно еще работать над тем, чтобы США также ужесточили санкции против России – банковские и энергетические.
От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну, или у них будут серьезные экономические вызовы.
– подчеркнул Зеленский.