Під час візиту до Києва 10 травня лідери Європи пообіцяли, що запровадять сильні санкції проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. Вже минув тиждень, а санкцій немає. Зеленський пояснив ситуацію на пресконференції, передає 24 Канал.

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Санкції від Європи будуть

"Пакет від Європи буде. І буде він сильний. Є відповідні дати і домовленості", – запевнив президент. Ба більше, буде ще один потужний санкційний пакет від Європи, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Водночас президент додав, що треба ще працювати над тим, аби США також посилили санкції проти Росії – банківські та енергетичні.

Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін та армія Росії заробляти на цю війну, або у них будуть серйозні економічні виклики,

– наголосив Зеленський.