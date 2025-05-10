Зеленский рассказал о звонке Трампу, который состоялся сегодня
- Пятеро мировых лидеров провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, где согласовали общую позицию относительно полного и безусловного прекращения огня с понедельника.
- Украина и союзники готовы к минимум 30-дневному перемирию, в зависимости от согласия России и эффективного мониторинга, что может открыть путь к мирным переговорам.
После встречи Коалиции желающих в Киеве пятеро мировых лидеров провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Стороны согласовали общую позицию относительно полного и безусловного прекращения огня уже с понедельника.
Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который состоялся после встречи "Коалиции желающих" в Киеве.
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Зеленский и Трамп провели разговор
В нем приняли участие все пятеро лидеров, которые прибыли в украинскую столицу.
По словам Зеленского, стороны согласовали общую позицию относительно безусловного прекращения огня на всех фронтах – в воздухе, на суше и на море.
Только что мы все вместе говорили с президентом Трампом. Мы согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ – очень нужна,
– подчеркнул Зеленский.
Мир возможно начать уже с понедельника
Глава МИД Украины отметил, что Украина и союзники готовы к по меньшей мере 30-дневному перемирию, начиная уже с понедельника.
Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам,
– заявил министр.
Также отмечается, что партнеры Украины поддерживают постоянную коммуникацию с Вашингтоном, а текущий контакт с командой Трампа демонстрирует общую заинтересованность в стабилизации ситуации.