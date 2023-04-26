Прямая коммуникация с Китаем: чем важен разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Впервые с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский побеседовал с лидером Китая Си Цзиньпинем. Впрочем, важно понимать, изменил ли Китай свое отношение к войне России против Украины.

Если Китай до сих пор придерживается российских нарративов по оценке российско-украинской войны, то этот разговор был не более чем представлением нового украинского посла. Об этом 24 Канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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У нас разное видение этой войны

Он отметил важность первой прямой коммуникации между лидерами Украины и Китая, но предположил, что разговор носил скорее технический характер и не привел к каким-либо глобальным изменениям в политике Китая.

"У наших стран разные взгляды и мнения относительно этой войны. Нейтралитет Китая только усиливает позиции России. Стратегических и прорывных тезисов в этом разговоре не было. Это был скорее разговор вежливости", – отметил Антонюк.

Он считает, что разговор состоялся сразу после того, как Китай неудачно пытался оценить реакцию Запада на скандальное высказывание своего посла во Франции.

"Именно после этого заявления и состоялся телефонный звонок, но в планах Китая точно нет задачи к достижению исторической справедливости. Они ее оценивают с ракурса, как ее оценивает Россия", – подчеркнул Антонюк.

Первый разговор Зеленского и Си Цзиньпина