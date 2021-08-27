Разговоры о ПДЧ и вступлении в НАТО могут длиться еще годами, – Дубовик

На встрече Владимир Зеленский с Джо Байденом обсудят ряд вопросов, в частности, сотрудничество в космической отрасли. Эта сфера может оказаться даже важнее вступления в НАТО.

Все эти области и спектры очень важны. Об этом в эфире 24 канала заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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Эксперт отметил, что Украине стоит обсуждать все сферы – от торговли, инвестиций и экономики до безопасности и обороны.

В некотором смысле космические вещи могут быть более важными для нас, поскольку они дадут контракты, рабочие места и т. д. А разговоры о ПДЧ и вступлении в НАТО могут длиться годами и так и не найти своего решения,

– добавил он.

Дубовик подчеркнул, что украинские отношения с американцами являются многослойными и многозначными. Поддержка продолжается в разных направлениях, однако ее стоит сделать более массивной. Также президенты обсудят, как ее заслужить.

Владимир Дубовик о встрече Байдена и Зеленского: смотрите видео

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