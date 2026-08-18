Мы не щадили россиян, – боец "Сибирского батальона" вспомнил подробности первых операций

Россиянин Никита, уроженец Марий Эл, который переехал жить в Украину еще до Майдана, в настоящее время несет службу в "Сибирском батальоне". Он входит в структуру ГУР, а значит, имеет разведывательный профиль. В то же время подразделение выполняет не только разведывательные, но и штурмовые задачи.

Боец "Сибирского батальона" ГУР Никита "Зергут" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что защищал Украину на Сумском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, и поделился подробностями об этом.

Первые большие операции

Когда российские войска атаковали Сумы, Никита "Зергут" вместе с соратниками помогал отражать наступательные действия противника. По его словам, его группировка участвовала во многих штурмовых и диверсионных операциях. Однако первая серьезная операция проходила на Купянском участке фронта.

У нас была довольно сложная задача, и враг превосходил нас по численности, я бы даже сказал, по огромной, но мы справились. Мы победили врага, многие россияне тогда не вернулись домой,

– озвучил боец.

Он рассказал, что во время первых операций испытывал страх. Ведь до войны он не был военным, не имел соответствующего опыта и занимался бизнесом.

Сначала был страх, но нужно было, как солдату, хорошему разведчику, справиться с ним, чтобы он не перерос в панику. В этом помогает поддержка опытных побратимов, командира. Мне разговор с ним дал многое. Я ему откровенно сказал, что перед первым заданием довольно сильно переживаю. Он мне дал наставления, советы. На меня это очень повлияло,

– рассказал боец.

Отдельно боец "Сибирского батальона" вспомнил Сумское направление, где пришлось противостоять подразделениям российской морской пехоты. Говорит, с военной точки зрения эта операция оказалась для него довольно интересной.

Противник был сильным, упорным. Он "прославился" в плохом смысле, потому что жестоко обращался с украинскими солдатами. Поэтому мы очень сильно хотели его наказать. Мы их не щадили,

– вспомнил военный.

Полная версия интервью с Никитой "Зергутом": смотрите видео