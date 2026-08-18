Боєць "Сибірського батальйону" ГУР Микита "Зергут" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що боронив Україну на Сумському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках та поділився деталями про це.

Перші великі операції

Коли російські війська атакували Суми, Микита "Зергут" разом з побратимами допомагав відбивати наступальні дії противника. Каже, його угруповання долучилось до багатьох штурмових та диверсійних завдань. Однак перша серйозна операція відбувалась на Куп'янському відрізку фронту.

В нас було доволі складне завдання і ворог перевищував нас у кількості, я б навіть сказав, у величезній кількості, але ми впоралися. Ми перемогли ворога, багато росіян тоді не повернулися до себе додому,

– озвучив боєць.

Він поділився, що під час перших операцій відчував страх. Адже до війни не був військовим, відповідного досвіду не мав і займався бізнесом.

Спочатку був страх, але треба було як солдату, гарному розвіднику з ним впоратися, аби він не переріс в паніку. В цьому допомагає підтримка досвідчених побратимів, командира. Мені розмова з ним дала багато чого. Я йому відверто сказав, що перед першим завданням доволі сильно переживаю. Він мені дав настанови, поради. На мене це дуже вплинуло,

– розповів боєць.

Окремо боєць "Сибірського батальйону" згадав Сумський напрямок, де довелося протистояти підрозділам російської морської піхоти. Каже, з військового погляду, ця операція виявилася для нього доволі цікавою.

Противник був важкий, завзятий. Він "прославився" у поганому сенсі, бо жорстоко поводився з українськими солдатами. Тому ми дуже сильно хотіли його покарати. Ми їх не шкодували,

– пригадав військовий.

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